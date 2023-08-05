Армия 05 августа 2023, 17:04 Россия начала отбор 100 тысяч операторов БПЛА для нацпроекта Замглавы Росавиации Добряков: Россия отберет минимум 100 тысяч операторов беспилотников РИА «Новости»

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России на первоначальном этапе нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» нужно минимум 100 тысяч операторов БПЛА из расчета один оператор — один зарегистрированный дрон. Об этом сообщил на «Архипелаге-2023» замглавы Росавиации Андрей Добряков. Его слова привел ТАСС.

«По примерным прикидкам, уже более 100 тысяч только зарегистрированных дронов Росавиации. <…> 100 тысяч операторов нам требуется», — указал Добряков.

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Он также привел статистику Минпромторга, согласно которой к 2030 году парк БПЛА ежегодно будет увеличиваться на 100 тысяч экземпляров.

Замглавы Росавиации указал, что госкорпорация начнет исследования для выявления оптимального числа операторов. Предстоит выяснить, каким количеством БПЛА может управлять один человек, а также какие именно дроны нужны государству.

Добряков подчеркнул, что нацпроект «Беспилотные авиационные системы» готов к запуску.

Разработанный с учетом нужд СВО дрон «Гастелло» начали производить в России. Мощность производства составит порядка пяти тысяч единиц.