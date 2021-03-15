Эксперты поспорили с выводами Швеции о готовности России к войне

Доклад шведского агентства оборонных исследований (FOI) с призывом наращивать силы НАТО для противостояния с Россией в Прибалтике содержит в себе несколько недостатков. Об этом РБК заявили военные эксперты.

По словам научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрия Стефановича, военный потенциал НАТО и так превосходит российский, и сейчас «нет ни единой причины» для войны в Европе.

Мысль о том, что Россия в случае начала военных действий захочет захватить Прибалтику, военный эксперт Юрий Лямин назвал «любимой страшилкой, которой много лет».

По мнению Лямина, странам НАТО дорого держать постоянный контингент в Прибалтике, «отсюда берется идея, что не нужно там эти силы постоянно держать, а нужно просто оперативно перебросить в случае необходимости».

При этом выводы шведов о преимуществе России «в сухопутной части» собеседники считают верными.

«Географию не обмануть, опыт всей отечественной истории показывает, что в конечном итоге для нас решающим оказывается противоборство на суше», — отметил Серафимович.