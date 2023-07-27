Армия 27 июля 2023, 18:37 Рособронэкспорт представил стенд с беспилотниками на форуме «Россия - Африка»

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В Петербурге 27 июля стартовал форум «Россия — Африка», в его рамках представили бронетехнику и комплексы, способные противостоять беспилотникам, а также другие виды вооружения. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

В частности, на стенде Рособронэкспорта можно было также увидеть новые российские беспилотники, «Орлан» и «Орион». Последний оснащен небольшой авиабомбой. Отмечается, что вооружение, которое показали в рамках саммита, могут отправить на экспорт.

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