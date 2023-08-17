17 августа 2023, 15:40
Рособоронэкспорт на «Армии-2023» заключил контракты более чем на полмиллиарда долларов
Рособоронэкспорт на «Армии-2023» получил контракты на 600 миллионов долларов
Рособоронэкспорт во время форума «Армия-2023» заключил ряд экспортных оружейных контрактов на сумму примерно в 600 миллионов долларов. Как сообщило РИА «Новости», сумму озвучил гендиректор компании Александр Михеев.
По его словам, Рособоронэкспорт в этом году показал на форуме более 350 образцов российской продукции военного, гражданского и двойного назначения. С ними ознакомились делегации из более чем 30 государств.
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«Заключили несколько экспортных контрактов на сумму около 600 миллионов долларов», — сказал Михеев.
Он добавил, что компания обсудила со своими партнерами дальнейшее развитие двустороннего военно-технического сотрудничества. В частности, большой интерес вызвали проекты индустриального партнерства.
Глава компании отметил, что российскому спецэкспортеру во время «Армии-2023» удалось достигнуть договоренностей о совместном производстве на территории заказчиков бронетехники, автоматов Калашникова, управляемых снарядов. Также необитаемые боевые модули различного калибра из России установят на шасси иностранных партнеров.
Михеев на открытии «Армии-2023» 14 августа рассказал, что в прошлом году Рособоронэкспорт заключил на форуме контракты более чем на 400 миллионов долларов.
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