Армия 17 августа 2023, 15:40 Рособоронэкспорт на «Армии-2023» заключил контракты более чем на полмиллиарда долларов Рособоронэкспорт на «Армии-2023» получил контракты на 600 миллионов долларов РИА «Новости»

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Рособоронэкспорт во время форума «Армия-2023» заключил ряд экспортных оружейных контрактов на сумму примерно в 600 миллионов долларов. Как сообщило РИА «Новости», сумму озвучил гендиректор компании Александр Михеев.

По его словам, Рособоронэкспорт в этом году показал на форуме более 350 образцов российской продукции военного, гражданского и двойного назначения. С ними ознакомились делегации из более чем 30 государств.

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«Заключили несколько экспортных контрактов на сумму около 600 миллионов долларов», — сказал Михеев.

Он добавил, что компания обсудила со своими партнерами дальнейшее развитие двустороннего военно-технического сотрудничества. В частности, большой интерес вызвали проекты индустриального партнерства.

Глава компании отметил, что российскому спецэкспортеру во время «Армии-2023» удалось достигнуть договоренностей о совместном производстве на территории заказчиков бронетехники, автоматов Калашникова, управляемых снарядов. Также необитаемые боевые модули различного калибра из России установят на шасси иностранных партнеров.

Михеев на открытии «Армии-2023» 14 августа рассказал, что в прошлом году Рособоронэкспорт заключил на форуме контракты более чем на 400 миллионов долларов.