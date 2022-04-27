Росгвардия взяла на вооружение невидимые для украинских ПВО беспилотники
Росгвардия при проведении спецоперации применила невидимые для украинских ПВО беспилотники
При проведении спецоперации бойцы Росгвардии применили уникальные беспилотники. Они практически незаметны для украинских средств ПВО, рассказал источник РИА «Новости».
На вооружение были взяты беспилотные летательные аппараты ZALA 421-16Е HD. Небольшие размеры, электродвигатель, композитные материалы и светлый камуфляж сделали их невидимками и для украинских средств ПВО, в том числе для тепловых головок самонаведения для ПЗРК, и для визуального обнаружения.
Они также обладают слабой контрастностью в инфракрасном и радиолокационном диапазонах, а вдобавок издают мало шума. Благодаря этим особенностям потери беспилотников в российской армии свелись к минимуму, сейчас это единичные случаи.
Кроме того, при проведении спецоперации на Украине российская армия испытала новый вид радиотепловой маскировки. Синтетическое покрытие помогло военной технике стать почти незаметной для БПЛА и самолетов-разведчиков.