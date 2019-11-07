Росгвардия разработала новые эмблемы

Росгвардия подготовила новые знаки различия — петличные эмблемы для одежды и для съемных погонов. Проект приказа размещен на сайте на портале проектов нормативных актов.

«Петличная эмблема (вид 1) представляет собой золотистое изображение круглого щита с окантовкой и скрепами, расположенного поверх скрещенных по диагонали мечей клинками вверх и лаврового венка. В краповом поле щита помещен геральдический знак — эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации золотистого цвета», — говорится в описании к эмблеме.

Петличная эмблема второго типа представляет собой геральдический знак — эмблему войск национальной гвардии с краповой расцветкой щита, который расположен на груди двуглавого орла.

Источник: Росгвардия

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В пояснительной записке отмечается, что реализация нормативного акта не потребует увеличения численности структурных подразделений и не повлечет за собой дополнительные расходы.

Когда сотрудники Росгвардии входили в состав МВД они носили эмблему, где в центре круглого щита была пылающая гренада. Мечи были спрятаны в ножны.