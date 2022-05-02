Росгвардия помогла ВС РФ уничтожить танки и склады ВСУ под Харьковом

Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии обеспечили уничтожение военной инфраструктуры ВСУ в Харьковской области. В результате совместной работы росгвардейцев и Минобороны РФ удалось ликвидировать украинскую танковую группу и склады с ракетно-артиллерийским вооружением.

«Кроме того, под прикрытием росгвардейцев российские артиллеристы успешно вели огонь по пунктам управления и огневым позициям, отдельным огневым средствам, бронетехнике и районам сосредоточения живой силы противника», — добавила пресс-служба Росгвардии.

Источник фото: сайт Росгвардии

В конце апреля спецназ Росгвардии уничтожил группу украинских националистов в Харьковской области. По данным RT, сотрудники подразделения проводили разведывательно-поисковые мероприятия и обнаружили вооруженную группу националистов и замаскированную самоходную артиллерийскую установку. Начался бой, в итоге противнику пришлось отступить, бросив заранее подготовленные позиции.