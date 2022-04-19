Росгвардия ликвидировала склад артиллерийских боеприпасов под Херсоном

Росгвардейцы уничтожили склад артиллерийских боеприпасов в Херсонской области. Брошенный арсенал обнаружили во время поисковых мероприятий, сообщила пресс-служба ведомства.

«Из незаконного оборота изъято более 600 ракет от РСЗО „Ураган“, 500 снарядов калибра 152 миллиметра, более 12 тысяч снарядов к установке ЗУ-23 и 600 мин калибра 120 миллиметров», — говорится в сообщении.

Боеприпасы уничтожили безопасным способом.

Ранее стало известно, что вертолеты подразделений Росгвардии ликвидировали группу диверсантов в тылу украинских националистов и поразили три единицы военной техники.

А за несколько дней до этого росгвардейцы — участники спецоперации на Украине с помощью беспилотного летательного средства засекли замаскированный опорный пункт группы националистов в Харьковской области. Координаты передали подразделениям артиллерии. Националистов уничтожили высокоточным ударом.

Президент Владимир Путин отмечал безупречную службу росгвардейцев в реальной боевой остановке.