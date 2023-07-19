19 июля 2023, 17:38
Росгвардии разрешат иметь на вооружении тяжелую военную технику
Госдума приняла закон о праве Росгвардии на вооружение тяжелой военной техникой
Росгвардии предоставят возможность брать на вооружение военную технику. Законопроект о таком праве для ведомства приняли в первом чтении в Госдуме, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Росгвардейцам, уточнили в Госдуме, разрешат применять такую технику для защиты мирного населения, должностных лиц и военнослужащих. С ее помощью они также смогут обеспечивать безопасность при массовых мероприятиях и ЧС, пресекать деятельность незаконных вооруженных формирований.
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На рассмотрение документ внесли 17 июля. Авторами инициативы стали председатели комитетов ГД по обороне, безопасности и информполитике — Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.
Изменения должны внести в закон «О войсках Национальной гвардии РФ». Поправки заменят термин «оружие», который сейчас используют в законе, на «вооружение». Под ним подразумевают совокупность оружия и технических средств его применения.
Термин «боевая техника» тоже сменят на «военная техника», включив в него различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.
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