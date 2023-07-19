Армия 19 июля 2023, 17:38 Росгвардии разрешат иметь на вооружении тяжелую военную технику Госдума приняла закон о праве Росгвардии на вооружение тяжелой военной техникой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Росгвардии предоставят возможность брать на вооружение военную технику. Законопроект о таком праве для ведомства приняли в первом чтении в Госдуме, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Росгвардейцам, уточнили в Госдуме, разрешат применять такую технику для защиты мирного населения, должностных лиц и военнослужащих. С ее помощью они также смогут обеспечивать безопасность при массовых мероприятиях и ЧС, пресекать деятельность незаконных вооруженных формирований.

Реклама

На рассмотрение документ внесли 17 июля. Авторами инициативы стали председатели комитетов ГД по обороне, безопасности и информполитике — Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

Изменения должны внести в закон «О войсках Национальной гвардии РФ». Поправки заменят термин «оружие», который сейчас используют в законе, на «вооружение». Под ним подразумевают совокупность оружия и технических средств его применения.

Термин «боевая техника» тоже сменят на «военная техника», включив в него различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.