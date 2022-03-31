Росгвардейцы задержали высокопоставленного сотрудника СБУ под Киевом

Сотрудники Росгвардии задержали высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проведения специальных адресных мероприятий на территории Киевской области поисковая группа Росгвардии при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину. Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины», — сказано в сообщении.

Росгвардейцы осмотрели место его проживания и нашли там семь единиц огнестрельного оружия, в частности, автомат АКМС. Также там находились более 240 патронов различного калибра.

По предварительным данным, задержанный координировал работу диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области.