Росгвардейцы нашли схрон диверсантов в Херсонской области

Бойцы Росгвардии нашли схрон диверсантов в лесу в Херсонской области. Среди деревьев они обнаружили оружие, боеприпасы и различные приборы.

«Подразделением специального назначения Росгвардии в одном из лесных массивов Херсонской области обнаружен схрон с оружием, боеприпасами и приборами, предназначенными для ведения диверсионно-террористической деятельности», — сообщил департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

Как уточнили в пресс-службе, из незаконного оборота изъяли три автомата АК-74, три пулемета ПКТ, четыре противотанковые управляемые ракеты, 40 гранат и более 40 тысяч патронов различного калибра. Еще в лесу нашли шесть оптических приборов различной модификации.

«Оружие, боеприпасы и специальная техника уничтожены безопасным способом», — заявили в Росгвардии.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что бойцы Росгвардии уничтожили группу украинской бронетехники в Харьковской области. Таким образом, они не дали танкам ВСУ добраться до населенного пункта.