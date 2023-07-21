21 июля 2023, 11:52
Росгвардейцам запретят публиковать свои фотографии в соцсетях
Госдума приняла законопроект о запрете бойцам Росгвардии публиковать свои фото в Сети
Государственная дума в заключительном, третьем чтении приняла законопроект, запрещающий военнослужащим Росгвардии публиковать свои фотографии, видео и другую информацию в Сети, которая может раскрыть их местоположение. Об этом «360» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат Алексей Журавлев.
Также бойцам запретят распространять информацию о деятельности ведомства и уволенных росгвардейцах. Эти изменения затронут всех членов личного состава Росгвардии, включая ОМОН и СОБР, ранее не подпадавших под такие ограничения.
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«Речь идет о безопасности, ведь иностранные спецслужбы активно мониторят интернет в поисках необходимой информации, а российские военные, естественно, вызывают у них повышенный интерес», — отметил Журавлев.
По его словам, определенную информацию можно выяснить по военной форме или ее фрагментам: боевому знамени, шевронам и погонам.
«Мало того, что на самом изображении могут быть указания на место дислокации части, на которые сам солдат или офицер и не обратил бы внимания, но и по метаданным снимка при известных навыках и желании можно определить, когда и где он был сделан», — добавил парламентарий.
По мнению Журавлева, в нынешних условиях необходимо перестраховаться, чтобы не стать причиной налета украинских беспилотников на аэродром или арсенал.
«Главное, чтобы не было перегибов на местах, когда командиры и в увольнительной бы запрещали фотографирование в военном обмундировании, которым, вообще-то, следует гордиться», — заключил он.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, наделяющий Росгвардию правом получить военную технику.
Госдума РФ
Росгвардия
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