«Росатом» рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

Гриф секретности сняли с документов о финских лагерях смерти Подробнее

Документ обладал наивысшей степенью секретности. На нем имелась пометка «хранить наравне с шифром».

Первый запуск крылатой ракеты П-5 с подводной лодки прошел в 1957 году. На вооружение в советскую армию ее приняли через два года.

Тогда эта ракета стала первой в мире, у которой крыло автоматически раскрывалось во время полета. П-5 нужна была для поражения промышленных и военных объектов на побережье и в глубине территории противника.

В визе рассекреченого документа стоит подпись заместителя главы Минсредмаша Бориса Ванникова.

В приказе говорилось, что Опытное конструкторское бюро № 52 министерства авиационной промышленности должно создать 40 экспериментальных «самолетов-снарядов» П-5 для вооружения подводной лодки. Такой приказ дало Минобороны.

Кроме того, Министерство среднего машиностроения СССР должно было выдать ОКБ-52 список технических данных и требований требований к П-5, а потом согласовать с конструкторами ракеты их встречные предложения по боевой части.