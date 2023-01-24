Армия 24 января 2023, 09:59 Рогозин заявил о необходимости финансирования частных инициатив в сфере производства вооружения Рогозин: на прорывные военные технологии необходимо немедленное финансирование из ВПК РИА «Новости»

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Экс-глава Роскосмоса, ныне руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин проводит переговоры по вопросам финансирования из средств ВПК новой военной техники, разработанной частными компаниями. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По его мнению, российские власти, помимо известных корпораций и заводов по изготовлению оружия, могли бы поддержать и частные предприятия, которые также способны выпускать современные комплексы и военную технику.

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Рогозин пояснил, что он имел в виду. Речь идет о средствах РЭБ, детекторах дронов, средствах космической связи, средствах радиосвязи, минометных прицелах, управляемых боеприпасах, которые также необходимы российским бойцам в зоне спецоперации.

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«И на такого рода прорывные технологии предприятию нужно немедленно выделять средства на пополнение вооруженных сил первыми поставками», — пояснил Рогозин.

При этом он подчеркнул, что частных средств «Царских волков» хватает лишь на испытания и опытную эксплуатацию. Поэтому он сейчас проводит переговоры с теми, кто может принять решение по финансированию частных инициатив.

Рогозин ранее сообщил, что в феврале в ДНР начнутся испытания минометов с умными прицелами. По его словам, новая версия минометов позволяет быстрее наносить удары по противнику.