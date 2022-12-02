Армия 02 декабря 2022, 21:01 Рогозин рассказал, какие задачи он выполняет в зоне спецоперации RT: экс-глава «Роскосмоса» Рогозин на СВО возглавляет группу военно-технических советников Telegram

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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже два месяца находится в зоне спецоперации. В интервью RT он рассказал, какие задачи там выполняет.

По его словам, он возглавляет группу военных и военно-технических советников.

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«Это, прежде всего, взаимодействие с нашими многочисленными кулибиными, то есть это разработчики, в основном частные, систем, обеспечивающих действия тактического звена», — сказал Рогозин.

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Он пояснил, что его группа разрабатывает беспилотники и средства радиоэлектронной разведки. Также они испытали так называемые умные прицелы, которые обеспечивают быстрое нацеливание и высокоточное попадание.

Около 30-40% разработок, которые видел Рогозин за эти два месяца, достойны серийного выпуска, сказал он. Пока же это небольшие партии — 10-30 изделий.

Ранее бывший глава «Роскосмоса» призвал добровольцев приезжать на фронт. По его мнению там решается не просто многое, там решается все. И вся Россия должна это понять.