Армия 23 января 2023, 10:11 Рогозин рассказал, из кого состоят самые боеспособные армейские корпуса в ЛНР и ДНР Рогозин назвал первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР самыми боеспособными в СВО РИА «Новости»

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Обычные шахтеры, предприниматели и инженеры вошли в первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР, а впоследствии сделали их самыми боеспособными соединениями в зоне спецоперации. Бывший глава Роскосмоса, руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал об этом РИА «Новости» и поддержал их включение в состав Вооруженных сил России.

Он признался, что общался как с добровольческими отрядами, так и с бойцами из знаменитых подразделений. Они воевали по восемь-девять лет, понесли колоссальные потери и стали профессионалами. Многие из командиров, по словам Дмитрия Рогозина, не получали специального военного образования — некоторые отслужили в армии, но до конфликта работали обыкновенными шахтерами, инженерами и предпринимателями. Они выросли буквально в одном дворе, поэтому относятся друг к другу по-братски.

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«Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР — это одни из самых боеспособных наших частей. <…> Я горжусь тем, что сейчас работаю с такими людьми», — сказал чиновник.

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Несколько раз Дмитрий Рогозин выходил с так называемым шахтерским батальоном на первую линию фронта и учился у них, молодых бойцов, операторов беспилотников, которые знают в деталях тонкости этого конфликта. Он сказал, что нужно инкорпорировать эти соединения в Вооруженные силы России.

Собеседник агентства также рассказал об устройстве «добробатов» — батальонов, которые создали в основном силами союза добровольцев Донбасса. В их состав вошли несколько добровольческих отрядов численностью от 400 до 500 человек, средний возраст бойцов — больше 40 лет. Они приехали из разных регионов и «воюют отменно, это БАРСы — боевой армейский резерв специальный», сказал Дмитрий Рогозин.

Первый и второй армейские корпуса включили в ВС России. Об этом стало известно в январе из материалов к вручению президентом Владимиром Путины боевых знамен.