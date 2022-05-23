Рогозин показал воронку от «Сармата» и посоветовал Западу быть вежливее с Россией

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Telegram-канале показал видео воронки от попадания учебного блока межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

На кадрах видна огромная воронка в земле, глубина которой составляет восемь метров, а ширина — порядка 20. При этом ракета не несла в себе боевого заряда.

Глава ведомства предположил, что такой тип вооружения поможет западным странам вежливее вести себя с Россией.

«Таких „Сарматов“ у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни. Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее», — написал он.

Также Рогозин подчеркнул, что ракета «Сармат» способна достичь любой заданной точки на территории неприятеля.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее сообщал, что одной ракеты «Сармат» хватит, чтобы полностью уничтожить Великобританию.