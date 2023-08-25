Армия 25 августа 2023, 12:02 Рогов рассказал о колоссальных потерях ВСУ на Запорожском направлении Рогов: потери ВСУ в атаках на Работино составили более тысячи человек Министерство обороны Украины

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Украинская армия при атаке села Работино потеряла на Запорожском направлении свыше тысячи боевиков. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«Если мы говорим о безвозвратных потерях — убитых и тяжелораненых, которые уже не вернутся в строй, — то это более тысячи человек», — указал общественник.

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Он добавил, что ВС РФ также ранили несколько тысяч украинских боевиков, которые в дальнейшем могут вернуться в строй.

«Потери у ВСУ колоссальные. 10-й армейский корпус ВСУ участвует в штурмах с конца июля», — отметил политик.

Ранее Рогов рассказал о разгроме украинского элитного подразделения «Марун», на вооружении которого стояла лучшая западная техника, в том числе и танки Leopard. По словам политика, группировка столкнулась с серьезными потерями личного состава.

Подразделение планировало взять штурмом село Работино, а затем захватить город Токмак. Сейчас ВСУ начали перегруппировку войск около населенного пункта.