13 апреля 2023, 06:19
Родственники подтвердили гибель двух американских наемников на Украине
The Daily Beast: на Украине погибли два американских наемника
В боях на Украине погибли два американских наемника. Один из них поехал в страну инструктором, но из-за нехватки солдат сам пошел в бой. Родственники подтвердили их смерть, сообщило издание The Daily Beast.
Госдеп подтвердил гибель в зоне проведения спецоперации двух граждан США и заявил, что поддерживает связь с их семьями. Чиновники отказались называть их имена, но журналисты узнали от блогеров о смерти Эдварда Уолтера Уилтона, а по данным GoFundMe — о кончине Грейди Курпаси.
Реклама
Первый воевал на стороне украинской армии в Артемовске. В каком именно подразделении служил Эдвард Уолтер Уилтон, выяснить не удалось, известно лишь, что с ним заключили контракт. Родственник по телефону подтвердил его смерть.
Ветеран морской пехоты Грейди Курпаси поехал на Украину инструктором, но из-за «напряженности конфликта и потребности в опытных командирах», как написали его родственники в заявке на краудфандинговой платформе, сам повел отряд в бой и получил смертельное ранение.
Ранее под Артемовском погиб известный украинский велогонщик Константин Денека, бывший участник команды Leader Citroen Team. Об этом объявили в Верховной раде.
США
Госдеп США
Военные
Конфликт на востоке Украины
Реклама
Реклама