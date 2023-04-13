Армия 13 апреля 2023, 06:19 Родственники подтвердили гибель двух американских наемников на Украине The Daily Beast: на Украине погибли два американских наемника РИА «Новости»

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В боях на Украине погибли два американских наемника. Один из них поехал в страну инструктором, но из-за нехватки солдат сам пошел в бой. Родственники подтвердили их смерть, сообщило издание The Daily Beast.

Госдеп подтвердил гибель в зоне проведения спецоперации двух граждан США и заявил, что поддерживает связь с их семьями. Чиновники отказались называть их имена, но журналисты узнали от блогеров о смерти Эдварда Уолтера Уилтона, а по данным GoFundMe — о кончине Грейди Курпаси.

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Первый воевал на стороне украинской армии в Артемовске. В каком именно подразделении служил Эдвард Уолтер Уилтон, выяснить не удалось, известно лишь, что с ним заключили контракт. Родственник по телефону подтвердил его смерть.

Ветеран морской пехоты Грейди Курпаси поехал на Украину инструктором, но из-за «напряженности конфликта и потребности в опытных командирах», как написали его родственники в заявке на краудфандинговой платформе, сам повел отряд в бой и получил смертельное ранение.

Ранее под Артемовском погиб известный украинский велогонщик Константин Денека, бывший участник команды Leader Citroen Team. Об этом объявили в Верховной раде.