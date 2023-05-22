Армия 22 мая 2023, 16:52 «Родные меня поддержали». Будущие контрактники из Москвы рассказали о своей мотивации к службе Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о своей мотивации Unsplash

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В столице все больше мужчин стали интересоваться службой по контракту. Они массово приходят в пункт отбора по адресу: улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Чем взбудоражен их интерес, они рассказали корреспондентам АГН «Москва».

«Все служат. Братья, друзья — все там уже. Теперь и мы поедем защищать интересы нашей страны. Большая часть родственников поняли мое решение, все „за“, потому что согласны, что дело правое», — рассказал один из пришедших.

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Другой гражданин так же отметил, что никто из его семьи не был против его решения.

«У меня старший брат и отчим пошли. Сидеть дома, пока все там, я не могу», — сказал третий.

Для тех, кто хочет заключить контракт на службу с Минобороны РФ, информация опубликована на портале mos.ru.

Также получить справку можно по номеру 117 или написать чат-боту в мессенджере Telegram. Он ответит на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что с 1 января на службу в армию поступили более 117 тысяч добровольцев и контрактников.