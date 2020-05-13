Работники российских военкоматов подготовили личные дела призывников в удаленном режиме, а к месту службы новобранцев отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами.

Изучение личных дел призывников осуществляется при помощи современных телекоммуникационных средств и интернета, рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил «Красная звезда».

«К настоящему времени подготовлено более 360 тысяч личных дел призывников для рассмотрения на заседаниях призывных комиссий», — заявил Герасимов.

Это позволит к началу работы призывных комиссий подготовить все необходимые материалы, чтобы призывникам оставалось только пройти медицинское освидетельствование и тестирование профессионально-психологического отбора, добавил начальник Генштаба ВС РФ.

Он также рассказал, что к месту службы призывников отправят отдельными железнодорожными вагонами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами. При этом количество перевозимых в одном вагоне военнослужащих будет сокращено на треть. Самолеты гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами, отметил Герасимов.

В целях исключения инфицирования личного состава родителей новобранцев весеннего призыва на территорию воинских частей на присягу не пустят. Как рассказал Герасимов, торжественных отправок со сборных пунктов в российских регионах не будет до снятия противоэпидемических ограничений.

Весенний призыв в армию начался в России 1 апреля на фоне пандемии коронавируса и продлится до 15 июля. В этом году служить поедут 135 тысяч призывников. Отправки в войска начнутся после 20 мая.