РМ: Россия создала оружие, от которого нет защиты. Видео

Очень серьезную проблему для потенциального противника представляет собой российская система управления малыми беспилотниками для массированного удара «Стая-93».

Огнестрел против летучек. Росгвардия хочет превратить «запрещенные» дроны в мишени Подробнее

Как сообщил американский журнал Popular Mechanics, в атаке могут участвовать более сотни дронов, каждый из которых оснащен взрывным устройством. Автор статьи Кайл Мизоками считает, что отразить их нападение будет неимоверно сложно.

«Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить. Им не нужна взлетно-посадочная полоса», — написал журналист.

Боевая нагрузка дронов, построенных по принципу «летающее крыло» может достигать 2,5 килограммов. Привычные средства защиты не помогут. Пушки и пулеметы смогут уничтожить до 90% дронов, но не все.

«Направленное энергетическое оружие могло бы дать лучшие результаты. Это что-то вроде огнемета против полчища саранчи. Тем не менее, ни один огнемет никогда не уничтожит всех насекомых, и никакое микроволновое оружие не уничтожит всех дронов», — резюмировал Мизоками.

Он предположил, что решить проблему помогут «глушилки», но они не действуют на автономные БПЛА, которые не принимают радиосигнал.

Пока «Стая-93» является пусть и интригующей, но концепцей. По мнению автора статьи Россия отстает от Запада в технологии создания дронов, но она быстро наверстает упущенное. И тогда рои БПЛА станут проблемой для всех.