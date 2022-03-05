«Рискуя собственными жизнями». Народная милиция ДНР открыла пункты временного проживания для жителей

Пункты временного проживания развернули в тылу Народной милиции Донецкой Народной Республики. Они предназначены для эвакуированных жителей.

«Рискуя собственными жизнями, наши защитники выводят гражданских из-под непрекращающихся обстрелов артиллерии противника в пункты временного проживания», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Одна из женщин рассказала, что большинство эвакуированных — жители Мариуполя. Народная милиция ДНР и сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь мирным жителям.

Утром 5 марта произошел взрыв жилого дома на бульваре Меотиды в Мариуполе. Глава ДНР сообщал, что под завалами оказались около 200 человек. Власти Донецкой Народной Республики проводят проверку обстоятельств случившегося.