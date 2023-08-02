02 августа 2023, 12:24
«Ридус»: бойцов отряда «Эспаньола» отправили на линию обороны в Бахмут
Бойцов подразделения «Эспаньола», которое было собрано из футбольных фанатов, отправили на первую линию обороны в Бахмут. Об этом сообщил сайт «Ридус».
В первые дни бойцы спецотряда нанесли противнику серьезный урон, уничтожив большой склад боеприпасов. По словам командира подразделения Станислава Орлова, футбольные фанаты уверенно контролируют занятый отрезок линии обороны.
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Отмечается, что штаб Южного военного округа возлагает определенные надежды на бойцов «Эспаньолы».
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