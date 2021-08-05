РФ увеличила поставки оружия в страны Центральной Азии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил об увеличении поставок вооружения в центральноазиатские страны. Это нужно для отражения возможных угроз со стороны террористов, передает ИА Nation News.

«Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества в рамках военно-технической помощи», — обозначил Герасимов.

Он уточнил, что на территории Узбекистана и Таджикистана должны пройти совместные учения с Россией в качестве ответа на обострение ситуации в регионе. По его словам, РФ оказывает Узбекистану содействие в совершенствовании вооруженных сил, а также готовит для них в своих военных вузах квалифицированные кадры.