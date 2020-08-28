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    28 августа 2020, 14:53

    РФ провела в Арктике учения с ракетными стрельбами

    Артур Блянихов

    Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов рассказал, что к ракетным стрельбам в Арктике было привлечено свыше 40 летальных аппаратов, а также более 50 кораблей и судов. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Российский сектор Арктики находится под контролем российских вооруженных сил, и для экономического развития этого региона здесь наращиваются наши силы», — подчеркнул военачальник.

    «Русская планета» добавила, что авиация, подводные лодки и надводные суда отрабатывали взаимодействие для уничтожения целей.

    Новости SMI.FM