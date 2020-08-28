РФ провела в Арктике учения с ракетными стрельбами
Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов рассказал, что к ракетным стрельбам в Арктике было привлечено свыше 40 летальных аппаратов, а также более 50 кораблей и судов. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Российский сектор Арктики находится под контролем российских вооруженных сил, и для экономического развития этого региона здесь наращиваются наши силы», — подчеркнул военачальник.
«Русская планета» добавила, что авиация, подводные лодки и надводные суда отрабатывали взаимодействие для уничтожения целей.