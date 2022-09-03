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03 сентября 2022, 16:12

Россия уличила США и Украину в нарушении Конвенции по биооружию

Минобороны: Россия представит факты нарушений США и Украиной Конвенции по биооружию

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Россия на следующей неделе представит документы, подтверждающие нарушения США и Украиной статей Конвенции о запрете биооружия. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Российская сторона инициирует совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Главным вопросом на нем станет несоблюдение США и Украиной обязательств по международному договору.

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«Будут представлены документальные подтверждения нарушения ими статей I и IV конвенции», — подчеркнул генерал Кириллов.

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Он отметил, что Россия преследует цель обратить внимание организаций, отвечающих за соблюдение конвенции, и мировое сообщество «на ряд угроз биологического характера».

У границ России зафиксировали более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.

«Их деятельность сопровождается ухудшением эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям, а также появлением нетипичных для конкретного региона инфекционных заболеваний», — резюмировал Кириллов.

Ранее факты разработки в США технических средств доставки и применения биологического оружия нашли новое подтверждение. По данным Минобороны РФ, американское Агентство по патентам и товарным знакам выдало документ на беспилотник для распространения зараженных насекомых в воздухе.

Минобороны РФ

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