Армия 21 августа 2023, 11:47 Резников назвал даты встречи группы в «формате Рамштайн» Глава МО Украины Резников: встреча в «формате Рамштайн» намечена на сентябрь Министерство обороны Украины

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Встреча группы по военному содействию Киеву в «формате Рамштайн» состоится 17-24 сентября. Об этом заявил глава министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью журналистке Адриане Кучер, опубликованном на ее YouTube-канале.

По словам Резникова, заседание пройдет в очном формате, даты уже определили.

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«Это будет неделя между 17 по 24 сентября», — отметил министр.

«Рамштайн» — неофициальное название контактной группы, которая в последний раз обсуждала помощь Украине 18 июля в режиме онлайн. Впервые коалиция собралась на одноименной американской авиабазе в Германии в апреле 2022 года, после чего название формата закрепилось.

Ранее глава министерства обороны Украины назвал условие для своей отставки. По его словам, причиной может стать только потеря чувства юмора. Резников отметил, что решение об увольнении в первую очередь принимает глава государства.