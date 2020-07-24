Резкий рост числа уклонистов заметили в армии России

Военные следователи отметили в 2020 году рост числа уклонистов от службы более чем в 1,5 раза. Призывники симулируют болезни и пытаются «откосить» другими способами.

«Среди преступлений против военной службы существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом», — сообщил сайт Главного военного СУ СК России.

24 июля в Москве прошла коллегия военного следственного ведомства, во время которой подвели итоги работы комитета в первом полугодии. Общее количество преступлений, которые зафиксировали военные следователи, в целом сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В числе преступлений против государственной власти выросло число взяток. Вырос и общий ущерб от всех преступлений: сумма составила более 12,5 миллиарда рублей.

В 2020 году весенний призыв прошел в условиях пандемии коронавируса. Он завершился в середине июля. Военные комиссариаты работали в усиленном противоэпидемическом режиме.Ряды российской армии пополнили 135 тысяч новобранцев.