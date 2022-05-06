Репетицию праздничного парада в Хмеймиме показали на видео

Российские военные отрепетировали праздничный парад ко Дню Победы, который пройдет 9 мая на авиабазе Хмеймим в Сирии. Видео подготовки показал телеканал «Звезда».

Самой зрелищной станет воздушная часть программы. В ней примут участие 20 самолетов и вертолетов, в том числе Су-34, Су-35С, МИ-8АМТШ и «Аллигаторы». На фоне других будет особенно выделяться самолет-гигант дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

Журналисты показали часть репетиции воздушной военной техники. Пока специалисты инженерно-авиационной службы проверяли аппаратуру, а работники службы горюче-смазочных материалов заправляли воздушные суда, пилоты повторяли порядок действий. В День Победы им предстоит показать в небе несколько построений и прямо в полете развернуть два флага — российский и сирийский. Их будет видно в радиусе десятков километров.

Тем временем к главному праздничному мероприятию продолжили готовиться в Москве. Вторая ночная репетиция прошла на Красной площади 5 мая, а генеральный прогон намечен на 7 мая. Впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, а в составе механизированной колонны — реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Кроме того москвичи смогут увидеть танк Т-34, самолет «Судного дня», истребитель Су-57 и другие образцы техники. Трансляция с сурдопереводом 9 мая будет организована на телеканале ОТР.