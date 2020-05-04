Репетиция авиапарада на 9 Мая прошла в Москве. Видео

В Москве прошла репетиция воздушной части парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «360» снял видео подготовки к параду.

Из-за пандемии коронавируса по всей России массовые мероприятия, в том числе и парады, были отменены. Президент Владимир Путин, объявляя об этой мере, сказал, что россияне почтут подвиг ветеранов позже, когда это можно будет сделать без риска для здоровья.

В то же время в 32 городах, в том числе в Москве, пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Росавиации рассказали, что репетировать воздушный парад будут 4 мая. На это время в московских аэропортах будет действовать ограничение на полеты. В ведомстве отметили, что все ограничения минимальны по времени и не скажутся серьезно на работе воздушных гаваней.

Точное начало авиапарада 9 мая в Москве пока не объявлено. Обычно марш по Красной площади начинается в 10:00, а воздушная часть парада — около 10:20. Также пока не известно, какую именно технику покажут россиянам. Поскольку этот год юбилейный, министр обороны Сергей Шойгу объявлял о подготовке самого массового парада в истории.