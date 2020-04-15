Репетиции воздушной части парада Победы стартовали в Москве

В Москве начали подготовку к воздушной части парада Победы. Авиацию будут поднимать в воздух для репетиций начиная с 15 апреля. Планируется, что 9 мая участие в праздничных мероприятиях примут 75 воздушных судов Минобороны РФ.

Для воздушного прогона над Москвой установили временный режим использования воздушного пространства. Он будет действовать 15, 17, 20 и 22 апреля, уточнили в пресс-службе Росавиации. Резервными сделали 16, 21, 23 и 24 числа.

Ограничения, которые введут из-за репетиций в столичной воздушной зоне, являются минимальными. Для генеральной репетиции и самой воздушной части парада их установят отдельно.

Участвовать в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут 75 авиасудов. Технику уже четырежды поднимали в воздух для тренировок, которые состоялись над площадкой Алабино.

Коронавирус не помешает России отпраздновать юбилейную дату. В Кремле заявили, что парад состоится в любом случае. Возможно, праздничные мероприятия перенесут, но они все равно пройдут.