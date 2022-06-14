Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» закончится к сентябрю, заявил директор ОСК Рахманов

Работы по ремонту и модернизации в доке единственного в Военно-морском флоте России авианосца «Адмирал Кузнецов» закончатся до сентября. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Корабль поставлен в док на 35-м заводе в Мурманске, работы по ремонту и модернизации займут три месяца, до сентября. Затем работы продолжатся у стенки завода», — сказал Рахманов.

При подписании контракта на ремонт и модернизацию авианосца предполагалось, что работы будут вестись на одном газотурбинном агрегате из четырех, об этом Рахманов сообщал в сентябре прошлого года. При осмотре было установлено, что ремонт требуется всем четырем агрегатам, и к срокам работ добавилось еще 10-11 месяцев.