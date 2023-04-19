19 апреля 2023, 14:59
Регистр избирателей могут использовать для воинского учета в России
ЦИК предоставит данные из регистра избирателей для формирования реестра воинского учета
Центральная избирательная комиссия России предоставит данные из регистра избирателей для формирования единого реестра воинского учета. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Он уточнил, что в регистр вносят граждан от 14 лет.
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«Это государственная система, поэтому государство может использовать ее в тех направлениях, которые считает целесообразными, есть соответствующее решение», — подчеркнул Булаев.
Он добавил, что ЦИК лишь предоставит информационную базу наравне с другими ведомствами, а вопрос, как это будет работать, уже стоит адресовать тем, кто работает над формированием новой системы.
Закон о создании единого реестра воинского учета подписал президент Владимир Путин 14 апреля. Военнообязанным теперь смогут рассылать электронные повестки. Также документ подразумевает, что ЦИК и другие ведомства в обязательном порядке предоставят сведения о военнообязанных в электронном виде.
ЦИК РФ
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