Армия 19 апреля 2023, 14:59 Регистр избирателей могут использовать для воинского учета в России ЦИК предоставит данные из регистра избирателей для формирования реестра воинского учета РИА «Новости»

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Центральная избирательная комиссия России предоставит данные из регистра избирателей для формирования единого реестра воинского учета. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Он уточнил, что в регистр вносят граждан от 14 лет.

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«Это государственная система, поэтому государство может использовать ее в тех направлениях, которые считает целесообразными, есть соответствующее решение», — подчеркнул Булаев.

Он добавил, что ЦИК лишь предоставит информационную базу наравне с другими ведомствами, а вопрос, как это будет работать, уже стоит адресовать тем, кто работает над формированием новой системы.

Закон о создании единого реестра воинского учета подписал президент Владимир Путин 14 апреля. Военнообязанным теперь смогут рассылать электронные повестки. Также документ подразумевает, что ЦИК и другие ведомства в обязательном порядке предоставят сведения о военнообязанных в электронном виде.