Армия 23 июня 2023, 13:03 Реакторы «Посейдонов» прошли испытания РИА «Новости»: реакторы «Посейдонов» прошли испытания, подтвердив готовность к работе Пресс-служба Минобороны

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Реакторные установки «Посейдон» прошли испытания на стендах, подтвердив готовность к работе и безопасность. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей военно-промышленного комплекса.

«Реакторные установки „Посейдонов“ полностью готовы, они отработали необходимые испытания на стендах и подтвердили свою безопасность. К работе по предназначению они готовы», — сообщил источник.

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Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что целями для ядерной торпеды «Посейдон» могут стать береговые укрепления противника, заряд позволит обрушить цунами на небольшой город.

Ранее западные СМИ назвали российские передовые торпеды оружием Судного дня. Каждая боеголовка способна нести заряд мощностью до 50 мегатонн. Носителем вооружения, по предварительной информации, станут передовые подлодки «Белгород».