Армия 29 февраля 2024, 13:56 Развитие ОПК поможет нарастить научный и технологический потенциал России Путин призвал развивать ОПК для роста научного и технологического потенциала РФ РИА «Новости»

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Оборонно-промышленный комплекс России необходимо развить таким образом, чтобы нарастить научный и технологический потенциал страны. В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что при работе в этом направлении стоит рационально распределять ресурсы.

«Наша задача — так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны», — сказал он.

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Глава государства призвал максимально рационально распределять ресурсы. Путин также указал на необходимость выстроить эффективную экономику ВС России.

«Добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов», — обратил он внимание.

В ходе выступления президент отметил, что российская армия за последние года получила огромный опыт и стала намного сильнее.