Армия 26 мая 2023, 15:57 Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Крым «Коммерсант»: атакованный ВСУ корабль «Иван Хурс» вернулся на базу в Севастополе РИА «Новости»

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Российский разведывательный корабль «Иван Хурс», атакованный украинскими боевиками, вернулся в бухту Севастополя. Об этом написал «Коммерсант».

По данным источника, у судна нет никаких повреждений, экипаж готов выполнять поставленные командованием задачи.

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Минобороны сообщало, что ВСУ 24 мая атаковали корабль Черноморского флота во время движения в водах экономической зоны Турции, однако экипаж сумел отбить нападение.

Во время ЧП корабль выполнял патрулирование зоны газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Эти меры приняли после диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Три украинских надводных беспилотника приблизились к «Ивану Хурсу» на опасное расстояние, но их встретили огнем из штатного вооружения.

Ранее Минобороны показало уничтожение БПЛА на видео. На кадрах видно, что катера на высокой скорости приближались к кораблю.