Разведсамолеты НАТО совершили шесть полетов над Черным морем за сутки

Российские радары за сутки зафиксировали шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили возрастающую интенсивность воздушной разведки стран НАТО около российских границ в Черноморском регионе.

«Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем», — заявили в министерстве, сообщение процитировало РИА «Новости».

По данным Минобороны, в центральной и северо-западной частях Черного моря три патрульных самолета P-8А «Посейдон» ВМС США и разведчик С-160G «Габриэль» ВКС Франции провели разведывательные полеты. Там же зафиксировали самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик U-2S также ВВС США.

В министерстве отметили, что штабной корабль «Маунт Уитни», эсминец «Портер», танкер «Джон Лентхолл» ВМС США после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Черного моря, они продолжают движение в западном направлении.

Ракетный крейсер «Москва», патрульный корабль «Павел Державин», фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота следили за действиями американских кораблей в Черном море.

Минобороны России вновь подчеркнули, что агрессивная военная активность США в Черноморском регионе несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

В прошедший четверг военное ведомство уже сообщало о росте активности НАТО в Черном море.