Разведка США решила украсть секрет российского гиперзвука, потому что попытки разработать свои боеприпасы оказались безуспешными. Так считает военный обозреватель Виктор Баранец, сообщило РИА ФАН.

По его словам, сейчас Штаты отстают от России в разработке данного типа вооружения минимум на 10 лет. При этом эксперименты американцев так и не принесли результатов.

США совершили 18 пробных запусков своих гиперзвуковых ракет. Для оценки процесса работы нужно, чтобы хотя бы половина из них оказалась успешной. Однако 15 запусков провалились, написало ИА Nation News.

Поэтому на помощь инженерам пришла американская разведка, считает Баранец.

«Ее сотрудники чуть ли не в мусорных контейнерах возле наших КБ возятся, пытаясь выведать хоть какие-то секреты. Ну и, конечно же, они пытаются подкупить наших ученых, которые занимаются этим направлением. Здесь надо их поздравить: троих таких предателей им соблазнить удалось. Двое из них теперь чалятся на нарах, а один полежал некоторое время, поболел и умер», — добавил Баранец.

При этом военный обозреватель признал, что в некоторых аспектах разработки гиперзвукового оружия военно-промышленный комплекс США достиг определенных успехов. Скорость полета ряда американских ракет составляет почти пять чисел Маха (6120 километров в час). Однако самые быстрые гиперзвуковые ракеты России развивают 27 Махов (33 048 километров в час).