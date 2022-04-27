Россия смогла уничтожить вооружения, поступившие на Украину с Запада, благодаря разведданным и с помощью своего высокоточного оружия. Об этом «360» сообщил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, весь коллективный Запад во главе с США озаботился тем, чтобы поставить как можно больше вооружения, боевой техники, боеприпасов на Украину, для того чтобы война не прекращалась и чтобы измотать и уничтожить Россию. Поставки идут также в Польшу, чтобы потом переправить вооружение на Украину, отметил эксперт.

«Мы стараемся отслеживать, и это, на мой взгляд, успешный результат ведения боевых действий. Мы смогли с помощью разведданных определить место концентрации этого вооружения боевой техники и высокоточным оружием из акватории Черного моря уничтожить эти склады ракетами „Калибр“. Так что на сегодняшний день мы видим старания коллективного Запада уничтожить Россию и весьма эффективные действия со стороны ВС РФ по уничтожению всего вооружения, всего арсенала, который приходит из-за рубежа на территорию Украины» — заявил Кошкин.

По его мнению, ВС РФ и Минобороны РФ работают хорошо, героически, мужественно. При этом они успевают решать основные задачи на всех направлениях. В том числе и по уничтожению вновь прибывшей боевой техники вооружения для других государств, для вооруженных формирований Украины.

В СМИ сейчас активно обсуждается то, что у США в скором времени может закончиться вооружение, если они продолжат его поставлять на Украину. Этот вопрос, по мнению собеседника «360», на повестке дня и у военных экспертов в других странах.

«В частности, Греция заявила, что она ни в состоянии поставлять ничего, потому что это будет подрывать обороноспособность государства. Болгария отказалась поставлять, Венгрия. Монолита мы не наблюдаем, есть разночтения в подходах к этому вопросу. При этом даже США находятся якобы в режиме серьезной разгрузки своих запасов вооружения. В частности, по Javelin — поставили столько, что, как заявляет Блинкен, на каждый танк по 10 противотанковых средств Javelin. То есть на сегодняшний день проблемы сопряжены. При этом акции военных компаний растут. Война идет в Европе, а денюжки текут в карманы за Атлантический океан руководителям промышленных предприятий в самом комплексе», — заключил собеседник «360».

Ранее 27 апреля Минобороны РФ сообщило о том, что российские военнослужащие уничтожили ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов на Украине.