Армия 23 мая 2023, 07:41 Разведка Германии признала, что армию России не удалось ослабить Глава разведслужбы Германии Бруно Каль: не может быть и речи об ослаблении России РИА «Новости»

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Российская армия по-прежнему сильна и сможет вести боевые действия в дальнейшей перспективе. Об этом предупредил в интервью Die Welt руководитель Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Каль.

Несмотря на то, что спецоперация продлилась больше года, Россия, по его словам, не показала признаков военного ослабления. Она по-прежнему способна снабжать войска боеприпасами и вооружением, пополнять новобранцами и бороться.

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«Россия по-прежнему готова вести бои на дальних дистанциях. Это также относится к вооружению и боеприпасам. В этом отношении не может быть и речи о слабости или о том, что деятельность может рухнуть», — сказал он.

Бруно Каль заявил, что есть «сюрпризы» и уязвимые места, например, в части эффективности вооруженных сил. Однако он признал, что в долгосрочной перспективе российская армия сможет продолжать конфликт, особенно если Запад не окажет помощь Украине более организованно.

Поддержка Украины со стороны Запада уже достигла наивысшей точки и после безуспешного контрнаступления начнет спадать. Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман заявил, что саммит G7 в Хиросиме войдет в историю максимальным уровнем солидарности с киевским режимом.