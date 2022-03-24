Разрушенную бойцами ВСУ Волноваху сняли с высоты птичьего полета

ВСУ уничтожили дома и медучреждения Волновахи во время отступления. Кадры из освобожденного от националистов города опубликовало РИА «Новости». На них виден масштаб разрушений.

Жители Волновахи заявили, что во время отступления ВСУ намеренно открывали огонь по больницам. Также обстрелу подвергались жилые дома и другие объекты городской инфраструктуры.

Видео РИА «Новости» позволило оценить масштаб ущерба. Съемка велась с высоты птичьего полета. Кадры показали, что город практически уничтожен.

Волноваха является важным пунктом спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом «360» рассказали эксперты. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко заявил, что в окрестностях города находилась почти половина украинской армии, включая лучших солдат и передовую технику.