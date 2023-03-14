Армия 14 марта 2023, 14:22 Разработки корпорации «Тактическое ракетное вооружение» назвали уникальными Министр обороны Шойгу назвал разработки КТРВ не имеющими аналогов в мире

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Перспективные разработки корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) уникальны и не имеют мировых аналогов. С таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу во время визита на производственное предприятие корпорации в Московской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ходе визита министр проверил, как выполняются работы в рамках государственного оборонного заказа, а также осмотрел производственные линии, где собирают высокоточные средства поражения.

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«Продемонстрированные сегодня предприятием перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», — заявил Шойгу.

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Руководство холдинга рассказало главе оборонного ведомства о начале серийного производства новейших образцов вооружения, а также о возможности модернизации высокоточного оружия, которое уже стоит на балансе российской армии.

В ходе совещания с руководством КТРВ министр Шойгу отметил, что предприятие достойно выполняет все обязательства по государственному оборонному контракту.

Но даже с увеличением объема производств выпуск высокоточных средств поражения нужно удвоить в этом году. Министр добавил, что для этого у предприятия есть производственные мощности и высококвалифицированные специалисты.