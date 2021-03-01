Разработка нового ракетного комплекса «Кедр» началась в России

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса России началась разработка ракетного комплекса нового поколения «Кедр». Пока что ведется научно-исследовательская работа.

«Это работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Это одно из направлений по созданию ракетного комплекса нового поколения», — сообщил источник в ракетно-космической отрасли ТАСС, отвечая на вопрос о научно-исследовательской работе по «Кедру».

Источник заявил, что над комплексом пока что ведется только научно-исследовательская работа. Он подчеркнул, что если со временем она превратится в опытно-конструкторскую деятельность, тогда о ней можно будет говорить более подробно.

На сегодняшний день в боевом распоряжении Ракетных войск стратегического назначения находятся межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Атомные стратегические подводные лодки проектов 955 и 955А «Борей» вооружены ракетами «Булава». Помимо этого, производится перевооружение на гиперзвуковые комплексы стационарного базирования «Авангард», поскольку они считаются более перспективными и обладающим лучшими показателями преодоления ракетной обороны.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии сообщил, что новые атомные субмарины четвертого поколения класса «Борей-А» пополнят ВМФ России в будущем году.