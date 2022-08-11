Разработчики покажут на форуме «Армия-2022» электрическую бесшумную торпеду

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» покажет на форуме «Армия-2022» в Подмосковье новую разработку — электрическую бесшумную торпеду ЭТ-1Э, сообщил ТАСС.

Над торпедой работали специалисты Государственного научно-производственного предприятия «Регион» в составе КТРВ. Ее создали для подлодок с торпедными аппаратами калибром 534 миллиметра, которые оснащены агрегатами электроразрывного ввода данных.

«Торпеда может поражать любые надводные и подводные цели, стационарные морские и береговые объекты на максимальном расстоянии до 18 километров во всех акваториях Мирового океана в сложной помеховой обстановке, в том числе на мелководье и подо льдом», — рассказали в пресс-службе корпорации.

ЭТ-1Э развивает скорость от 30 до 50 узлов, а ее преимущество заключается в бесшумной работе. Разработчики уверены, что засечь торпеду на дальних рубежах практически невозможно.

На форуме «Армия-2022» также презентуют улучшенную версию бронеавтомобиля «ВПК-Урал». Разработчики создали модификацию с несущим бронированным корпусом вместо рамы с шасси. Форум пройдет в Кубинке с 15 по 21 августа.