Армия 14 ноября 2022, 08:53 Разработчики облегчили бронешлем российских военных почти на треть РИА «Новости»: центр «Армоком» разработал для ВС России бронешлем весом 700 грамм РИА «Новости»

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Российские разработчики из центра «Армоком» создали новый бронешлем из композитных материалов. Он на 300 грамм легче тех, что военные уже используют. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель гендиректора предприятия Олег Фаустов.

«Мы не стоим на месте и хотим еще больше облегчить наши шлемы. Так, мы разработали перспективный образец весом всего 700 грамм», — рассказал он.

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Сейчас в армию поставляют шлемы 6Б47 весом один килограмм. Аналогичный американский шлем весит на 200 грамм больше российского, немецкий и французский — еще тяжелее. Новую модель разработали, но серийное производство пока не запланировали.

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Олег Фаустов также рассказал о костюме «железного человека», который создают для российских солдат по проекту «Легионер». Он закроет тело полностью. Однако для поддержки такой конструкции понадобится экзоскелет.

Центр «Армоком» находится в Подмосковье. В начале ноября губернатор региона Андрей Воробьев побывал на производстве в Сергиевом Посаде, где создают бронежилеты и защитные шлемы для участников спецоперации.