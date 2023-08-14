Армия 14 августа 2023, 11:43 Разработчик Табольский: новая винтовка Raptor Tactical гарантирует экстремальную точность

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Новейшая винтовка Raptor Tactical .338 LM бренда BespokeGun гарантирует экстремальную точность и способна попадать в цель с первого выстрела. Об этом RT рассказал гендиректор «Московской оружейной компании» (бренд BespokeGun) Ярослав Табольский.

По словам специалиста, винтовка может эффективно поражать цели на дальности до 1850 метров, ее вес составляет чуть более 7 килограммов. Достичь экстремальной точности Raptor Tactical .338 LM разработчикам удалось благодаря применению новейших технологий, особое внимание уделили обеспечению баланса и эргономики оружия.

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Кроме того, одним из главных достоинств винтовки является минимальная импульсная отдача, добавил Табольский.