Армия 04 февраля 2024, 05:18 Разработчик рассказал о применении авиаракет «Изделие-305» в зоне СВО Ростех: авиаракеты «Изделие-305» показали хорошую точность в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские многоцелевые управляемые ракеты «Изделие-305» показали хорошую точность в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») .

«Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель», — рассказали в холдинге.

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Разработчики также отметили, что точность ракеты не зависит от дальности применения, а мощности боевой части хватает для поражения вражеской бронетехники, комплексов противовоздушной обороны, артиллерийских систем, зданий и огневых точек.

Процесс совершенствования ракеты за счет добавления опций и расширения возможностей не прекращается, подчеркнули в холдинге.

Ранее генеральный директор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени Березняка в Московской области Сергей Богатиков сообщил главе Минобороны Сергею Шойгу, что оборонно-промышленное предприятие выполнило гособоронзаказ на 2023 год в полном объеме. Выпуск некоторых высокоточных средств поражения нарастили в восемь раз.