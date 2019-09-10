Разработчик оценил заводские испытания корвета «Гремящий»

По данным издания, во время испытаний корабль провел стрельбы. Управляющий директор компании-разработчика радиолокационной станции для судов этого проекта заверил, что результаты, полученные локатором, обнадеживают.

«По стрельбе локатор также отработал лучшим образом», — заверил специалист.

Уточняется, что 22 августа главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов поставил задачу провести испытания корвета проекта 20385 «Гремящий» и фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов».