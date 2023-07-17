Армия 17 июля 2023, 10:59 Разработчик «Ланцета» анонсировал выпуск неуязвимых барражирующих боеприпасов Конструктор Zala Захаров: новое поколение «Ланцетов» станет неуязвимым для противника АО "Концерн Калашников

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Создатели барражирующих боеприпасов «Ланцет» завершили работу над новым поколением этих устройств. Их сделали неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы и непригодными для захвата в исследовательских целях, сообщил в эфире «Россия 1» главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров. Его процитировал RT.

«Основное [преимущество] — это простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — сказал он.

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Вычислительный контур установили на борту «Ланцета», поэтому подавить его при помощи средств РЭБ не получится. Александр Захаров заявил, что захватить аппарат для изучения противник тоже не сможет: на новое поколение барражирующих боеприпасов установили большое количество степеней предохранения и допуска.

Другой важной особенностью станет тот факт, что оператор сможет только давать устройству команду и указывать район поражения, мишень «Ланцет» выберет сам. Главный конструктор заявил, что его запрограммировали на уничтожение более ценных целей. Например, между танком и радиолокационной станцией барражирующий боеприпас выберет второй, потому что он дороже.

«Ланцет» успешно применили в боях в зоне спецоперации, в том числе на территории Запорожской области. Американское издание 19FortyFive назвало его простым, но смертоносным средством поражения.